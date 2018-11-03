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تعليم

رئيس اتحاد القاهرة يعلن عن تفاصيل ثاني أيام الانتخابات

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:33 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن شادى محمد، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن تفاصيل سير ثانى أيام الانتخابات بالجامعة غدا، الأحد، بكافة كلياتها بعد أن انطلقت الخميس الماضي بسحب استمارات الترشح.

وأوضح "محمد"، فى تصريح لموقع "صدى البلد"، أنه بعد إنتهاء مرحلة الترشح، تبدأ اللجان الإنتخابية باستبعاد غير المنطبق عليهم الشروط الخاصة بالترشح ومن ثم إعلان الكشوفات بأسماء الطلاب المستوفين للشروط من خلال لوحة الإعلانات الخاصة بكل كلية.

وانطلق الخميس الماضى، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث تم فتح باب الترشح وسحب الاستمارات 9 صباحا، واستمر حتى ال 5 مساء.

ويتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.

ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر القادم.
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