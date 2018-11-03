برلمانية: النهضة الحقيقية تتحقق بأيدي الشباب

قالت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إن القيادة السياسية تدرك جيدًا أنه لا تقدم للأمام بدون الشباب ولا نهضة حقيقية سوى بسواعدهم، ولا دخول إلا عالم المستقبل إلا بعقولهم، ولا تنمية سوى بعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق غدًا أفضل لهم ولبلادهم.





وأضافت "عتمان"، في بيان لها اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ وصوله إلى الحكم، وهو يقدر دور الشباب وأهميته في صياغة حاضر مصر وصناعة مستقبلها، ويسعى جاهدًا إلى تأهيل الشباب سياسيًا واجتماعيًا لتمكنيهم من تولي المناصب القيادية في الدولة.





وتابعت: لأول مرة نرى عددًا كبيرًا من نواب البرلمان لا تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، فضلًا عن أن انتخابات المجالس المحلية المقبلة سيكون بها 25% من الشباب، وهو ما يعد بمثابة ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بهم.



