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محمد أبو حامد: حادث المنيا الإرهابي يسعى لإفساد نجاحات الدولة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:32 م
محمد أبو حامد
محمد أبو حامد
كريـم الخـطيب
نعى النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، شهداء الوطن في حادث الأنبا صموئيل في المنيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأدان «أبو حامد»، في مداخلة هاتفية على قناة «تن» الهجوم الإرهابي، الذي استهدف حافلة تقل مجموعة من الأقباط، أمس، الجمعة، في محافظة المنيا، مؤكدا أنه في "الفترة الماضية استطعنا تحقيق إنجازات ونجاحات في سيناء وهذا لا يمنع أن المواجهة مازالت مستمرة".

وشدد على أن الجماعات المتطرفة تسعى إلى تعطيل خطوات الدولة في البناء وإحباط المواطنين، مؤكدا أن هذا الحادث يستهدف المصريين جميعا، مطالبا بمراجعة جميع المحافظات لسد الثغرات للحد من العمليات الإجرامية.
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