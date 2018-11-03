منح ماجستير ودكتوراه من فولبرايت الأمريكية لباحثى جامعة طنطا

أعلن الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث عن تنظيم ندوة للاستفادة من منح فولبرايت للتبادل العلمي المصري الأمريكي، الخميس المقبل بقاعة ابن سينا بكلية الطب.



تقام الندوة تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة بهدف التعريف بالمنحة والمتطلبات الخاصة بها بحضور مسئولين من هيئة فولبرايت، ومندوب من وزارة التعليم العالي.



وأوضح نائب رئيس الجامعة أن برنامج المنح يهدف إلى تقديم فرص لطلبة الماجستير والدكتوراه المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقدم البرنامج منحًا للحصول على درجة الماجستير، وإجراء الأبحاث وجمع المادة العلمية للطلبة المسجلين للحصول على الماجستير أو الدكتوراه بإحدى الجامعات المصرية، وذلك فى جميع التخصصات باستثناء الدراسة الإكلينيكية لكليات الطب وطب الأسنان والطب البيطرى، وكذا منح الفنون لإجراء الأبحاث وحضور فصول متخصصة فى المجالات الفنية.