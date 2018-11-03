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منوعات

عالم حشرات صيني يدخل موسوعة جينيس باكتشافه أكبر بعوضة في العالم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
أ ش أ
دخل العالم تشاو لي من متحف غربي الصين للحشرات في تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بعد اكتشافه أكبر بعوضة في العالم.

وتلقى العالم تشاو لي - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم - شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية تؤكد أن بعوضة عملاقة اكتشفها في يونيو الماضي هي أكبر بعوضة في العالم.

وكان الرقم القياسي السابق يعود لبعوضة اكتشفها عالم الحيوان البريطاني مارك كارواردين، حيث كانت المسافة بين الساق الأمامية للبعوضة والساق الخلفية تصل إلى 23 سنتيمترا.

واستطاع العالم الصيني تشاو لي تحطيم هذا الرقم القياسي باكتشافه البعوضة التي تعرف باسم "هولوروسيا ميكادو"، حيث تبلغ المسافة بين جناحيها 15ر11 سنتيمتر، فيما تصل المسافة بين الساق الأمامية والساق الخلفية إلى 8ر25 سنتيمتر.

وقال تشاو إن هذا النوع من البعوض العملاق نادرا ما يمتص الدماء، لكنه عوضا عن ذلك يتغذى على زهرة العسل.
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