ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الجيزة يزور مصابي حادث المنيا الإرهابي بمستشفى الشيخ زايد

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:01 م
صدى البلد
محمد الصاحى
زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف "أتوبيس" يقل مجموعة من المصريين بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمنيا والذين يتلقون العلاج في مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر.

واطمئن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين متمنيا لهم الشفاء العاجل، ووجه الفريق الطبي المعالج لهم بتقديم كل سبل الراحة حتي تمام شفائهم.

وأكد المحافظ أن الأعمال الإرهابية لا تزيد المصريين إلا صلابة وأن أي عمل إرهابي لن ينال من عزيمتنا أو وحدتنا.

ودعا جموع المواطنين إلى الوقوف بجانب قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية فى حربهم مع العناصر الإرهابية.
loading...

ترشيحاتنا

خبير إستراتيجي: الدولة تؤهل الشباب لقيادتها يوما ما ..فيديو

شاهد.. مراسم دفن ضحايا حادث المنيا الإرهابي بدير الأنبا صموئيل

بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

%59 من قراء صدى البلد يرفضون نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب

بسبب الخلاف على فرش بضائعهم.. إصابة 5 بائعين بالرصاص فى مشاجرة بعين شمس

نجمات الغناء يعلِنَ الحرب على الرجل المتسيد.. شيرين ترفع لافتة تاج راسك.. جنات دي مش رجولة.. وسميرة سعيد تقود ثورة ضد الرجال

خبير مروري: هبوط أرضي بمحور سعد الدين الشاذلي ..فيديو

شاهد.. أمطار غزيرة تضرب السعودية وسط فرحة المواطنين

وليد سليمان ينضم لقائمة منتخب مصر أمام تونس

إيران تبدأ إنتاج الطائرة المقاتلة كوثر على نطاق واسع

عضو بالوفد الجيبوتي في منتدى شباب العالم تكشف دور مصر في أفريقيا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم.. صور

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

فيديو

محمد أبو حامد: حادث المنيا الإرهابي يسعى لإفساد نجاحات الدولة
أسامة هيكل: نحتاج إلى تعاون دولي لوقف الإرهاب.. وإعلامنا يخاطب نفسه.. فيديو
خبير إستراتيجي: الدولة تؤهل الشباب لقيادتها يوما ما ..فيديو
أصغر صانعة أفلام في العالم: قابلت رؤساء دول كثيرين.. وتناشد الشباب: احلموا
كريم أكروف: مذيعة مصرية ترتدي من تصاميمي اليوم في إنترناشيونال فاشون أوورد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟