محافظ الجيزة يزور مصابي حادث المنيا الإرهابي بمستشفى الشيخ زايد

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف "أتوبيس" يقل مجموعة من المصريين بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمنيا والذين يتلقون العلاج في مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر.





واطمئن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين متمنيا لهم الشفاء العاجل، ووجه الفريق الطبي المعالج لهم بتقديم كل سبل الراحة حتي تمام شفائهم.





وأكد المحافظ أن الأعمال الإرهابية لا تزيد المصريين إلا صلابة وأن أي عمل إرهابي لن ينال من عزيمتنا أو وحدتنا.



