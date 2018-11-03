ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الدستورية: لا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام المحاكم إلا موقعة من محامى

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:19 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد زهير
رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي دعوى بطلان نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (37) المطعون عليها يقع فى نطاق السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواها. ذلك أنه يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال محامى يكون مهيأً لإعداد صحيفتها، ولذلك رتب المشرع جزاء البطلان بالنسبة للصحيفة التى لا يوقعها محامى مقبول أمام محكمة الاستئناف، وهو ما لا يتضمن مصادرة لحق الدفاع أو تقييد لحق التقاضى، ولا مخالفة فيه لنصى المادتين (97، 98) من الدستور .
loading...

ترشيحاتنا

البرلمان وقانون الإيجار القديم.. أبرز 6 تعديلات لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

إيران تبدأ إنتاج الطائرة المقاتلة كوثر على نطاق واسع

شاهد.. صلاة الجنازة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا

صدى البلد ينشر نص مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

وائل جمعة يهاجم قناة الأهلي: أنا كابتن مصر.. صور

صالح جمعة يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي من جديد

صفوت حجازي يرفض مرافعة الدفاع عنه فى أحداث الاستقامة

غرامة لا تقل عن 1000 جنيه.. مشروع قانون لحظر النقاب فى الأماكن العامة

بسبب الخلاف على فرش بضائعهم.. إصابة 5 بائعين بالرصاص فى مشاجرة بعين شمس

مفأجاة.. التعليم تكتشف قرارات سارية بالوزارة منذ عام 1970

رسائل متبادلة بين رامى جمال وعمرو السولية بعد مباراة الترجى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

فيديو

الباز: السيسي يتعامل بحنكة مع إثيوبيا للحفاظ على حقنا في المياه.. فيديو
فاروق الباز يوضح تأثير هبوط دلتا نهر النيل على المدن المحيطة.. فيديو
نيزك يخترق طبقات الغلاف الجوي في سماء الولايات المتحدة.. فيديو
فاروق الباز يكشف أسباب نقص المياه في القارة الأفريقية.. فيديو
الباز: الحكومة تسعى لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟