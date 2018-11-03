مقتل جندي وإصابة مدنيين في تفجير عبوتين ناسفتين شمالي ديالي العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بمقتل جندي وإصابة مدنيين جراء تفجير عبوتين ناسفتين شمالي محافظة ديالي.



ونقلت قناة (الإخبارية العراقية) اليوم عن المصدر قوله إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور سيارة بأطراف ناحية العظيم شمالي ديالي، ما أدى إلى إصابة شخصين.



وأضاف المصدر الأمني أن قوة أمنية من الجيش العراقي خرجت لتمشيط الطريق الذي حدث فيه الانفجار الأول، إلا أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت ما أسفر عن مقتل جندي.