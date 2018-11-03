فرج عامر: حوارات السيسى مع الشباب قدمت نموذجا رائعا للديمقراطية

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المؤتمر الدولي للشباب بشرم الشيخ والذي يبدأ أعماله اليوم له أهمية كبيرة فى نقل الأوضاع الحقيقية عن مصر والتي تؤكد أنها بلد الأمن والأمان والديمقراطية موجها التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد للعالم كله فى حواراته الرائعة مع شباب مصر والعالم أنه قائد ديمقراطي يعطي المثل والقدوة فى الحوار والاستماع والإنصات بكل اهتمام للشباب وأنه يرحب بالنقد البناء والموضوعي.



وأكد "عامر" فى بيان له أصدره اليوم أن شباب مصر الواعد، أكد للعالم كله قدرته على الإبداع والابتكار خلال جميع المؤتمرات الشبابية السابقة وأنه قادر على التعاون والتنسيق والتكامل مع شباب العالم لمواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه الشباب على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المؤتمرات الشبابية أكسبت شباب مصر والعالم خبرات متعددة خاصة فى تولى المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة.