السجن 18 عاما لمستريح القاهرة الجديدة بتهمة النصب

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بمعاقبة "ش. ه"، بالسجن 18 سنة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "مستريح القاهرة الجديدة" لاتهامه وآخرين بالنصب وتوظيف الأموال بقيمة 4 ملايين و110 آلاف جنيه.



كانت مباحث الأموال العامة، تلقت بلاغات من بعض المواطنين، تفيد بقيام المتهم شادى هشام، بالاستيلاء على مبالغ مالية، نظير حجز وحدات سكنية، بالإضافة للاستيلاء على بضائع ومواد خام من بعض التجار مقابل تحرير شيكات بدون رصيد.



وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أنه عقب ورود عدد من البلاغات ضد صاحب شركة خاصة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية، تبين قيام المتهم بالاشتراك مه والده "هشام" وشقيقه "لؤى" بإنشاء شركة وهمية فى مجال المقاولات، واتخذها ستارا للنصب والاحتيال على المواطنين.



جدير بالذكر أن المتهم يواجه العديد من الأحكام فى قضايا أخرى متداولة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، والمنتزة بالإسكندرية، ومنطقة الضبعة وأكتوبر والشيخ زايد، تصل فى مجملها إلى 70 سنة سجن.

