8 نوفمبر.. الحكم على سائق أتوبيس لاتهامه بالإهمال

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز محاكمة سائق أتوبيس مدارس، بتهمة التسبب فى إصابة 11 تلميذا عقب انقلاب الأتوبيس بسبب إهماله، وقيادته بسرعة كبيرة، لجلسة 8 نوفمبر للحكم.





ودفع محامى المتهم، بعدم وجود القصد الجنائى، وفجائية الحادث نتيجة وجود بقعة زيت بالطريق كما أثبتت التحريات، وعدم تعاطى المتهم لأى من المواد المخدرة، وفقا لتحليل المخدرات، كما دفع المحامى بعدم تقديم أى من أهالى التلاميذ ببلاغ ضد المتهم، كما دفع بسلامة السيارة الناقلة للتلاميذ وفقا لتقرير المهندس التقنى.





وكشفت تحقيقات ومعاينة النيابة لمكان حادث انقلاب أوتوبيس مدرسة الكنانة، كذب ادعاء سائق الأتوبيس بأن سبب الحادث وجود بقعة زيت على الأرض، حيث تبين أن مكان الحادث لا يوجد به أى بقع زيت.



