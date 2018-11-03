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حوادث

8 نوفمبر.. الحكم على سائق أتوبيس لاتهامه بالإهمال

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:30 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامى المهدي
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز محاكمة سائق أتوبيس مدارس، بتهمة التسبب فى إصابة 11 تلميذا عقب انقلاب الأتوبيس بسبب إهماله، وقيادته بسرعة كبيرة، لجلسة 8 نوفمبر للحكم.

ودفع محامى المتهم، بعدم وجود القصد الجنائى، وفجائية الحادث نتيجة وجود بقعة زيت بالطريق كما أثبتت التحريات، وعدم تعاطى المتهم لأى من المواد المخدرة، وفقا لتحليل المخدرات، كما دفع المحامى بعدم تقديم أى من أهالى التلاميذ ببلاغ ضد المتهم، كما دفع بسلامة السيارة الناقلة للتلاميذ وفقا لتقرير المهندس التقنى.

وكشفت تحقيقات ومعاينة النيابة لمكان حادث انقلاب أوتوبيس مدرسة الكنانة، كذب ادعاء سائق الأتوبيس بأن سبب الحادث وجود بقعة زيت على الأرض، حيث تبين أن مكان الحادث لا يوجد به أى بقع زيت.

وبفحص كاميرات المراقبة تبين أن المتهم "خالد م" سائق الأتوبيس، كان يقود السيارة بسرعة جنونية مما تسبب فى انقلاب الأتوبيس وإصابة مشرفة ومدرسة و11 تلميذا.
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