وكيل نقل البرلمان: شبابنا قادر على إنجاح منتدى شرم الشيخ

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، ثقته الكاملة فى قدرة الشباب المصرى على تحقيق النجاح لمنتدى شباب العالم الثانى الذى ينعقد بمدينة السلام شرم الشيخ العالمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، صاحب هذه المبادرة غير المسبوقة فى تاريخ الحياة السياسية والشبابية المصرية.



وقال "زين الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن ثقة الرئيس السيسى والشعب المصرى بلا حدود فى شباب مصر الواعد الذى لديه القدرة والكفاءة على تقديم نموذج رائع لشباب مصر أمام شباب ووفود العالم المشاركين فى المؤتمر الدولى للشباب بشرم الشيخ، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيكون له آثاره الإيجابية الكبيرة لصالح مصر فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والشبابية والرياضية وغيرها.



وأعرب عن ثقته فى أن هذا المؤتمر سيكون له آثاره الإيجابية على استعادة السياحة العالمية لمدينة شرم الشيخ، حيث سيكون جميع المشاركين فيه سفراء لمصر لدى دولهم لحثهم على السفر إلى مصر، خاصة لمدينة شرم الشيخ، للاستمتاع بهذه المدينة السياحية الساحرة العالمية.



وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بإعطاء الفرصة الكاملة لشباب مصر لتولى المواقع القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة، خاصة أن هناك نماذج ناجحة من شباب مصر أثبت قدرته على تحقيق النجاح فى المواقع القيادية، مشيدا بثقة الرئيس السيسى فى الشباب المصرى الذى أكد أنه أهل لهذه الثقة.

