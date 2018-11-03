خبير إستراتيجي: الدولة تؤهل الشباب لقيادتها يوما ما ..فيديو

قال الخبير الإستراتيجي باسل يسري، إن منتديات شباب العالم التي تعقد في مصر لها دلالة مهمة جدًا، حيث تشير إلى عودة مصر إلى دورها الثقافي والحضاري من بين دول العالم.





وأضاف "يسري"، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الأجندة الخاصة بالمنتدى تحوي ما يقرب من 30 جلسة، للمناقشة حول 18 قضية مختلفة، على رأسها؛ الهجرة غير المشروعة، الذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال.



