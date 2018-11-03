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أخبار البلد

نقيب الفلاحين: مصر تمتلك ثروة كبيرة من الخيول العربية ويجب الحفاظ عليها

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:58 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من الخيول العربية غير موجودة بالعالم، مشيرا إلى أن خطوة تصدير الخيول العربية إلى أوروبا هي خطوة على الطريق الصحيح كونها تدير العملة الصعبة، ولكن قبل الاتجاه إلى التصدير يجب تنمية الخيول العربية والحفاظ عليها.

وقال "أبو صدام"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يجب خلال الفترة القادمة يجب على وزارة الزراعة أن تحافظ على الخيول العربية لأنها تعتبر ثروة قومية وتاريخا كبيرا.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أنه يجب الحفاظ على السلالات من الخيول العربية المعرضة للانقراض، مشيرًا إلى أنه قبل أن يتم تصدير الخيول، يجب أن يتم وضع ضوابط وعدم تصديرها كاملة والحفاظ عليها.
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