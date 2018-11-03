الهيئة العربية للتصنيع توقع بروتوكولا مع شركة ليندن برج الألمانية

شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، توقيع عقد للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة ليندبرج الدولية التي تُعد من أكبر الشركات الألمانية العاملة في مولدات الديزل والغاز، وذات تاريخ عريق مُمتد إلى 70 عاما مضت في جميع المجالات الصناعية وتعمل مع الجيش الألماني وقوات حلف الناتو.



وأكد التراس أن حصاد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا أطلق مرحلة جديدة للتعاون بين أكبر الشركات الألمانية والمؤسسات الصناعية القومية المصرية.



وقال إن آفاق التعاون امتدت إلى خطوات غير مُسبوقة للتعاون والتدريب ونقل المعرفة وصولا للتصنيع المحلي الكامل، مشيرا إلى أن مصر ستكون محورا مهما لتصدير هذه الصناعات الإستراتيجية لمُختلف الدول العربية والأفريقية.



وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مُشتركة لبحث تأسيس مصنع للتصنيع المُشترك لمُولدات القوى العاملة في شتى المجالات، مؤكدا أننا نعمل على زيادة نسب التصنيع المحلي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.



من جانبه، أشاد مايكل هيس، مُمثل شركة ليندنبرج الألمانية، بالإمكانيات البحثية والتكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع والعمالة الفنية المُدربة، حيث إننا نعمل مع مصنع سيماف منذ عام 2011 ونسعى لتعزيز مجالات التعاون مستقبلا لآفاق أوسع مع الهيئة.



وأعربت شركة "ليندنبرج" عن تطلعها لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المُشترك في مصر.