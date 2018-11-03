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حوادث

عاطلان يسرقان توك توك من سائقه بعد طعنه بمطواة في المطرية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:24 م
ضبط متهمين - ارشيفية
ضبط متهمين - ارشيفية
كتب – محمد صبرى:
اشتبهت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية أثناء تفقدها للحالة الأمنية بشارع الحرية، فى شخصين يستقلان " توك توك " وباستيقافهما تبين أنهما عاطلان عثر بحوزتهما على سلاح ابيض " مطواه " وتبين وجود آثار دماء على ملابسهما.

واعترفا بسرقة " التوك توك " من أحد الأشخاص كرهًا عنه عقب إحداث إصابته، تم التوصل للمجني عليه سائق توك توك مصاب بجرح ويخضع للعلاج بمستشفي المطرية العام.

وقرر المجني عليه أنه حال سيره ب" توك توك " بشارع المشروع بالمنطقة فوجئ بالمتهمين باستيقافه واستوليا علي التوك توك قيادته كرها عنه عقب التعدي عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما محدثين ما به من إصابات وفرا هاربين.
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