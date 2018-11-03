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حوادث

مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:41 م
مديريات الأمن تستضيف
مديريات الأمن تستضيف عدد من طلاب المدارس
مصطفى الرماح
قامت مديريات أمن الإسكندرية، والفيوم، وسوهاج، والشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارات لعدد من طلاب المدارس للجهات الشرطية، فى إطار مبادرة "كلنا واحد"، وذلك للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار تفعيل مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها الوزارة بمراحلها المتعددة على جميع المستويات الإجتماعية والخدمية والإنسانية، انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، فضلًا عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء باعتباره مستقبل الوطن.
مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة.. صور
مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة.. صور
مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة.. صور
مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة.. صور
مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة.. صور
مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة.. صور
مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة.. صور
مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة.. صور
مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة.. صور
مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة.. صور
مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة.. صور
مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة.. صور
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