أسامة هيكل: نحتاج إلى تعاون دولي لوقف الإرهاب.. وإعلامنا يخاطب نفسه.. فيديو

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن ردود الأفعال الدولية التي جاءت ردًا على الحادث الإرهابي الذي وقع أمس، الجمعة، بدير الأنبا صموئيل في المنيا، مازالت ضعيفة، وأقل من المستوى المطلوب.



وأضاف "هيكل"، في مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن الأمر أصبح لا يحتاج إلى إدانات فقط، بل نحن بحاجة إلى تعاون دولي لوقف تمويل هؤلاء الإرهابيين.



وأفاد بأن الجاني الحقيقي في مثل تلك الحوادث هو من يمول مثل تلك الجماعات الإرهابية عن طريق الأموال أو المعلومات، وليس من ينفذها.



وأكد رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن الإعلام المصري يخاطب نفسه فقط، ولا يخاطب غيره من الجهات المطلوبة.

