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أخبار البلد

إتحاد الفلاحين يطالب وزارة الزراعة بالكشف عن عدد الخيول المعدة للتصدير للخارج

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:24 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن ما أعلنته الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتصدير 6 خيول عربية إلى الأردن أنه أمر جيد ولكن يجب على وزارة الزراعة الكشف عن عدد الخيول الكلى الذي سوف يتم تصديره للخارج.

وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد متسائلا هل تم التعاون بين وزارة الزراعة وعدد من الدول في تبادل التصدير؟، مشيرا إلى أن مصر تقوم بتصدير الخيول لذا لا بد من الدول الأجنبية تصدير عدد من المنتجات لمصر.

وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن هناك في مصر محطة الزهراء حيث يتم تربية أجود أنواع الخيول العربية ومن أوائل المحطات التي أنشئت في الشرق الأوسط.
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