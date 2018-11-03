أوقاف السويس: وصول ٢ طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا

أعلن الشيخ محمد عجمى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس عن وصول ٢ طن لحوم من صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأشد احتياجا بالسويس تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وقال "عجمى" إن توزيع لحوم صكوك الأضاحي يأتي من باب المشاركة الاجتماعية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومشاركة منه لأهالي السويس.



وأضاف الشيخ العجمي، أنه تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى بقيادته وعضوية كل من الشيخ ايهاب فتحي بيوض مدير عام الدعوة وحضور كل من الشيخ محمد عبدالمعبود والشيخ عبدالله يس القط والشيخ محمد ابراهيم علي من التفتيش العام بوزارة الأوقاف والشيخ مصطفي حامد عبدالمقصود والشيخ منتصر نصر عزب والشيخ محمد فتحي مسلم والشيخ أحمد سليمان خضر واحمد نادي عوض مدير المخازن ووايمن مهران مدير العلاقات العامة والإعلام ويوسف هنداوي مدير الأمن الإداري بمديرية أوقاف السويس لتوزيع ٢ طن من لحوم صكوك الأضاحي، خصصها وزير الأوقاف لتوزيعها بمحافظة السويس وتحت إشراف عبد المجيد صقر محافظ السويس لتوزيعها علي الفقراء والمساكين والأيتام من أهالي محافظة السويس.