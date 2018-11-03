القصبي: السيسي أعاد حقوق 11 مليون مصري من ذوى الإعاقة

بعث عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب رسالة تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي "الإنسان" الذى حمل على عاتقه سرعة إصدار قانون ذوى الإعاقة حتى يستفيد منها ما لا يقل عن 11 مليون مواطن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مشيرا على هامش حضوره منتدى شباب العالم إلى أن قانون ذوى الإعاقة تأخر الكثير عن صدوره تأخر 46 عاما ولكن لدينا الآن قانون به من الامتيازات بلغت المائة وأصبح لدينا قانون نفخر به يضاهى قوانين العالم.



وأشار القصبى فى بيان صحفى له إلى أن جلسات المنتدى التى بدأت هدفها مناقشة كيفية دمج وتمكين ذوى الإعاقة فى مجتمعاتنا، وسوف تصدر توصيات سوف نحرص جميعا على تنفيذها، موضحا أن منتدى شباب العالم يوجه رسالة للعالم أن مصر تدفع للسلام وتبحث على تعزيزه فى أنحاء العالم لأننا أرض السلام وسنظل دائما كذلك رغم أنف الحاقدين والمارقين.



كان منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ قد واصل أمس الأعمال التحضيرية قبيل انطلاقه بشكل رسمى حيث عقدت بمركز المؤتمرات الدولي ورشة عمل بعنوان "تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة.. نحو عالم متكامل" لليوم الثانى على التوالى، تمهيدا للخروج بتوصيات لعرضها فى الجلسات المخصصة لها على مدار أيام انعقاد المنتدى.



واشتملت ورشة العمل على عدد من الأنشطة من جانب المشاركين الأصحاء، بهدف محاكاة التحديات اليومية التي يواجهها ذوو الإعاقة، ومنها تغميض الأعين واستخدام عصا المساعدة، والقراءة بطريقة برايل، واستخدام الكرسي المتحرك، وإنجاز المهام بيد واحدة وأجرى المشاركون نشاطا تعبيريا عن طريق الرسم والألوان، ليعبروا عن أشكال الإتاحة التي يحتاجها ذوو الإعاقة، حيث تم تقسيمهم إلى 7 مجموعات عمل للنقاش وطرح أفكار عن مشاريع تخدم ذوي الإعاقة، ومنها تجهيز المنظومة الصحية لتكون ملائمة لذوي الإعاقة، واستخدام تطبيقات تكنولوجية تساعد ذوي الإعاقة في التعليم.

