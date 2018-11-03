ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

القصبي: السيسي أعاد حقوق 11 مليون مصري من ذوى الإعاقة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:22 م
عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى
ماجدة بدوى
بعث عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب رسالة تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي "الإنسان" الذى حمل على عاتقه سرعة إصدار قانون ذوى الإعاقة حتى يستفيد منها ما لا يقل عن 11 مليون مواطن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مشيرا على هامش حضوره منتدى شباب العالم إلى أن قانون ذوى الإعاقة تأخر الكثير عن صدوره تأخر 46 عاما ولكن لدينا الآن قانون به من الامتيازات بلغت المائة وأصبح لدينا قانون نفخر به يضاهى قوانين العالم.

وأشار القصبى فى بيان صحفى له إلى أن جلسات المنتدى التى بدأت هدفها مناقشة كيفية دمج وتمكين ذوى الإعاقة فى مجتمعاتنا، وسوف تصدر توصيات سوف نحرص جميعا على تنفيذها، موضحا أن منتدى شباب العالم يوجه رسالة للعالم أن مصر تدفع للسلام وتبحث على تعزيزه فى أنحاء العالم لأننا أرض السلام وسنظل دائما كذلك رغم أنف الحاقدين والمارقين.

كان منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ قد واصل أمس الأعمال التحضيرية قبيل انطلاقه بشكل رسمى حيث عقدت بمركز المؤتمرات الدولي ورشة عمل بعنوان "تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة.. نحو عالم متكامل" لليوم الثانى على التوالى، تمهيدا للخروج بتوصيات لعرضها فى الجلسات المخصصة لها على مدار أيام انعقاد المنتدى.

واشتملت ورشة العمل على عدد من الأنشطة من جانب المشاركين الأصحاء، بهدف محاكاة التحديات اليومية التي يواجهها ذوو الإعاقة، ومنها تغميض الأعين واستخدام عصا المساعدة، والقراءة بطريقة برايل، واستخدام الكرسي المتحرك، وإنجاز المهام بيد واحدة وأجرى المشاركون نشاطا تعبيريا عن طريق الرسم والألوان، ليعبروا عن أشكال الإتاحة التي يحتاجها ذوو الإعاقة، حيث تم تقسيمهم إلى 7 مجموعات عمل للنقاش وطرح أفكار عن مشاريع تخدم ذوي الإعاقة، ومنها تجهيز المنظومة الصحية لتكون ملائمة لذوي الإعاقة، واستخدام تطبيقات تكنولوجية تساعد ذوي الإعاقة في التعليم.
loading...

ترشيحاتنا

بسمة بوسيل تستعيد رشاقتها بعد أيام من الإنجاب.. صور

إيران تبدأ إنتاج الطائرة المقاتلة كوثر على نطاق واسع

البرلمان وقانون الإيجار القديم.. أبرز 6 تعديلات لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

التالثة يمين برنامج جديد لجماهير الزمالك مع أحمد الخضرى

جنح الغردقة تغرم صاحب مركب 5 آلاف جنيه لصيد أسماك القرش

#فضيحة_قطر_لاستضافة_المونديال يشعل تويتر.. ومغردون: فضايحها في كل مجال

غرامة لا تقل عن 1000 جنيه.. مشروع قانون لحظر النقاب فى الأماكن العامة

صالح جمعة يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي من جديد

بالأرقام.. ترتيب الجامعات المصرية في أحدث تصنيف أمريكي

التعليم: ما ينشر عن قانون تجريم الدروس الخصوصية تكهنات غير رسمية

محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لقمة البريميرليج بين ليفربول وأرسنال

عضو بالوفد الجيبوتي في منتدى شباب العالم تكشف دور مصر في أفريقيا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

فيديو

الباز: السيسي يتعامل بحنكة مع إثيوبيا للحفاظ على حقنا في المياه.. فيديو
فاروق الباز يوضح تأثير هبوط دلتا نهر النيل على المدن المحيطة.. فيديو
نيزك يخترق طبقات الغلاف الجوي في سماء الولايات المتحدة.. فيديو
فاروق الباز يكشف أسباب نقص المياه في القارة الأفريقية.. فيديو
الباز: الحكومة تسعى لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟