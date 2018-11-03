محمد دحلان: الإرهاب لن ينتصر على مصر

لن ينتصر الإرهاب على مصر وستَهزِم مصر كل الكراهية والحقد بالإرادة والعمل في البناء من أجل مستقبل أفضل .

رحم الله الشهداء وخالص العزاء لمصر قيادةً وشعباً ولذويهم الصبر والسلوان

والشفاء لجميع الجرحى .

عاشت مصر ويسقط الإرهاب . — Mohammad Dahlan (@mohammad_dahlan) November 3, 2018

أدان محمد دحلان، قيادي في حركة فتح، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلتين، تقلان عددًا من المواطنين الأقباط، المتجهين إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا أمس، الجمعة.وغرد "دحلان"، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ما يحدث في مصر هو جزء من الحرب التي تشنها قوى الكراهية ضد الإنسانية والسلام، ما تعرض له المدنيون المصريون الآمنون هو جزء من حرب الإرهاب ضد الدولة المصرية التي وقفت بهمة قيادتها وثبات شعبها وعظمة جيشها أمام تلك الحرب سدًا منيعًا".وأضاف: "لن ينتصر الإرهاب على مصر وستَهزِم مصر كل الكراهية والحقد بالإرادة والعمل في البناء من أجل مستقبل أفضل، رحم الله الشهداء وخالص العزاء لمصر قيادةً وشعبًا ولذويهم الصبر والسلوان والشفاء لجميع الجرحى، عاشت مصر ويسقط الإرهاب".