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فن

ويل سميث ومارك انتوني يقدمان أغنية جديدة في حفل Latin Grammy

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:40 م
ويل سميث ومارك انتوني
ويل سميث ومارك انتوني
شروق إبراهيم
أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز Latin GRAMMY الموسيقي عن قيام النجم العالمي ويل سميث و نجم الاغنية اللاتينية مارك انتوني بتقديم أغنية "Está Rico" لاول مرة خلال الحفل الذي سيقام يوم 15 من شهر نوفمبر الجاري.

وأعرب انتوني في بيان صحفي عن سعادته بمشاركة ويل سميث الغناء لانهما يسعيان منذ سنوات طويلة لتقديم أغنية سويًا، مؤكدا ان هذه الاغنية جاءت في الوقت المناسب لهما لانهما وصلا لمرحلة كبيرة من الابداع.

يشار الى مارك انتوني سوف يشارك مساء اليوم في احياء حفل توزيع جوائز iHeartRadio Fiesta Latina.
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