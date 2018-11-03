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أخبار البلد

العقاري: على الزراعة وضع ضوابط لحماية سلالات الخيول المعرضة للانقراض

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:05 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد العقاري، نقيب الفلاحين، أن ما أعلنته الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن تصدير 3 خيول إلى الأردن خطوة جيدة، ولكن هل يتم التصدير بطريقة عشوائية أم أن وزارة الزراعة قامت بوضع ضوابط للحفاظ على سلالات الخيول العربية.

وقال العقاري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يجب أن يكون هناك مزارع لتربية الخيول العربية وانتقاء السلالات المعرضة للانقراض مع العمل على زيادتها، مشيرا إلى أن الخيول العربية من أجود الأخيول على مستوى العالم وتعتبر تاريخا وتراثا.

وأضاف نقيب الفلاحين: "نتمنى أن يكون هناك زيادة فى التصدير، ولكن مع وجود ضوابط تحمي الخيول العربية وأن تحافظ عليها".
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