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محافظات

محافظ الدقهلية: تخصيص قطعة أرض لإقامة ملعب بقرية جراح

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
همت الحسينى
قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بعد ظهر اليوم السبت بزيارة مركز شباب قرية جراح التابعة لمركز أجا يرافقه فوزي فتى وأحمد حسين عضوا مجلس النواب ومتولي عبد العال رئيس مركز ومدينة أجا.

وتفقد شاروبيم مركز الشباب ووعد أهالي القرية باستصدار تخصيص لقطعة الأرض المجاورة للمقابر ليقام عليها الملعب. 

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم وفي مقدمتهم الشباب فهم المستقبل وقادة الوطن إلى ما نتمناه. 

وأضاف شاروبيم أن الحكومة تعمل على نشر مراكز الشباب المتطورة في كل القرى المصرية مما يساهم في ملء الفراغ والبعد عن الانحراف ويحقق للشباب الاستفادة رياضيا وثقافيا واجتماعيا.

محافظ الدقهلية: تخصيص قطعة أرض لإقامة ملعب بقرية جراح
محافظ الدقهلية: تخصيص قطعة أرض لإقامة ملعب بقرية جراح
محافظ الدقهلية: تخصيص قطعة أرض لإقامة ملعب بقرية جراح
محافظ الدقهلية: تخصيص قطعة أرض لإقامة ملعب بقرية جراح
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