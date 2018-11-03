محافظ مطروح: دعم وتوفير العلاج للمرضى غير القادرين

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح حرصه الدائم على رعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وتقديم جميع أوجه الدعم لهم وخاصة المرضى منهم، مشيرا أنه لا صحة للشائعات المثارة حول توقف المحافظة عن منح الإعانات الشهرية ومساعدات العلاج على نفقة المحافظة.



وأوضح المحافظ أن شكاوى ومشاكل المواطنين على رأس اولوياته وتعرض عليه يوميا لسرعة وضع حلول فورية لها تيسيرا عليهم مع مراعاة الحالة الإنسانية لجميع المواطنين و تقديم الخدمات المناسبة لهم، مع مد يد العون دائما لذوى الحاجة من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.



وشدد على ضرورة التأكد من أحقية المواطن فى الدعم المقدم وذلك ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.