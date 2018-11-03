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مرأة

أبرزها العسل..قائمة أطعمة ممنوعة لطفلك قبل عمر سنة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:38 م
صدى البلد
رنا عصمت
هناك العديد من الأكلات التي تعطي للأطفال الرضع بالخطأ وقد تسبب هذه الأطعمة في حدوث مشكلات صحية كبيرة للأطفال.

لذلك نقدم لكي خلال هذا التقرير بعض النصائح من الدكتور يوسف قضا استشاري الأطفال على صفحته الشخصية "فيسبوك"، اهم الاكلات الممنوعة للأطفال قبل عمر سنة:

1-الملح،يضر الملح الكبد، وهو لم يكتمل نموه.
2- السكر الصناعي.
3-ممنوع الحليب البقري قبل سن العام، ويفضل في العموم عدم تقديم الحليب الصناعي له.
4-ممنوع إدخال العسل قبل عمر السنة، لأنه يحتوي على بكتيريا مؤذية لطفلك تسمى الكلوستريديوم، التي قد تسبب ارتخاء في العضل.
5_ بياض البيض.
6- الفراولة.
7- المكسرات، هي من أكثر الأطعمة التي قد تسبب الحساسية.
8_ ممنوع إعطاء الطفل الأطعمة التي قد تسبب الإختناق، مثل المكسرات على أنواعها، الزبيب والطعام ذات الحبات الكبير.
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