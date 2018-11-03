مستقبل وطن: منتدى شباب العالم حدث عالمي ودعائي لمصر.. وفرصة للثراء الفكري

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن منتدى شباب العالم 2018 والمُقرر انطلق فعالياته اليوم، السبت، بمدينة السلام شرم الشيخ وحتى ٦ نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 5000 شاب حول العالم، سيكون له توصيات مُثمرة للغاية حول العديد من القضايا المُثارة على الصعيد الأفريقي والإقليمي والدولي.



وأضاف منظور، في بيان، أن تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم 2018 في نسخته الثانية جاءت للنجاحات التي حققتها توصيات مُؤتمرات الشباب التي تنعقد بشكل شهري، مُؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواصل مع الشباب بمختلف جنسياتهم هو إيمانه الشديد بقدرات الشباب بشكل عام والشباب المصري بشكل خاص على التغير باعتبارهم عماد الأمة وثورة لابد من استغلالها لنهضة البلاد، مشيدا بالمحاور التي ستتناولها جلسات المنتدى والتي تضم: "أجندة 2036.. أفريقيا التي نريدها"، و"التعاون الأورومتوسطي.. شراكة استراتيجية" و"تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.. نحو عالم أكثر تكاملًا" و"دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي العالمي".



كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن إقامة فعاليات منتدى شباب العالم على أرض السلام حدث عالمي ودعائي لمصر عبر المنافذ الإعلامية بمختلف دول العالم، مُشيرًا إلى أن المنتدى فرصة كبيرة للثراء الفكري بين الشباب المُشاركين بالتعلم من تجارب بعضهم البعض في شتى المجالات.

