ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مشروعات البرلمان: شبابنا جزء أساسي في تكوين مؤسسات الدولة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:41 م
النائب محمود سعد
النائب محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان
ماجدة بدوي
قال النائب محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن منتدى شباب العالم يثبت أن الشباب فى مصر جزء من عملية صنع القرار، وجزء أساسى فى تكوين مؤسسات الدولة، ويعد رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة بشبابها علي المضى قدما نحو بناء قادة جدد للمستقبل ليكون لهم دورا في بناء الدولة الحديثة وذلك من خلال ترسيخ السلام كمبدأ أساسي للتعايش بين الشعوب، بالإضافة إلى أنه فرصة للترويج للسياحة في مصر بصفه عامة وبصفة خاصة مدينة شرم الشيخ.

وأضاف سعد فى بيان صحفى له: منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة وكانت تجربة مؤتمرات الشباب مميزة وغير مسبوقة فلأول مرة نشاهد رئيس الجمهورية وهو يجلس وبجانبه كبار المسئولين فى الدولة ومن حولهم شباب يتناقش بكل حرية ويعبر عن آماله وطموحاته، والرئيس يستمع ويشرح ويستقبل ملاحظات الشباب ويجيب عن كل أسئلتهم بمنتهى الشفافية والبساطة، ليؤكد أن الشباب هم الثروة الحقيقة وأمل الوطن فى مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن هذا المنتدى إنما هو مناسبة تاريخية تقدم فيها الدولة المصرية للعالم رسالة بأنها الدولة القوية القادرة على احتواء وإدارة علاقتها مع الشباب على أساس من الشفافية الكاملة، كما أنه فرصة للبحث عن القواسم المشتركة لعدد من القضايا الشبابية، أهمها قضايا الإرهاب، واللاجئين، وكيف يمكن أن يسهم الشباب فى بناء وحفظ السلام فى مناطق الصراع، وعرض عدد من التجارب الدولية فى تدريب الشباب وصناعة قادة الغد.
loading...

ترشيحاتنا

خبير مروري: هبوط أرضي بمحور سعد الدين الشاذلي ..فيديو

دراسة: النوم فى العمل يحمي من الإصابة بأمراض القلب!

صفوت حجازي يرفض مرافعة الدفاع عنه فى أحداث الاستقامة

ننشر ضوابط احتساب درجات مادة الكمبيوتر لطلاب المدارس هذا العام

#فضيحة_قطر_لاستضافة_المونديال يشعل تويتر.. ومغردون: فضايحها في كل مجال

رسائل متبادلة بين رامى جمال وعمرو السولية بعد مباراة الترجى

اليابان تبحث عن جزيرة مفقودة بالقرب من الحدود الروسية

5 أعراض لـ الغدة الدرقية

السيطرة على حريق هائل داخل محل شرق الإسكندرية والنيران تلتهم سيارة

الدستورية تبطل نظر منازعات قضاة مجلس الدولة على درجة واحدة

الزمالك يعاقب الاتحاد السكندري بعد مشاركة سيسيه وداوودا

وليد سليمان ينضم لقائمة منتخب مصر أمام تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

فيديو

فاروق الباز يوضح تأثير هبوط دلتا نهر النيل على المدن المحيطة.. فيديو
نيزك يخترق طبقات الغلاف الجوي في سماء الولايات المتحدة.. فيديو
فاروق الباز يكشف أسباب نقص المياه في القارة الأفريقية.. فيديو
الباز: الحكومة تسعى لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
محافظ المنيا يشهد صلاة الجنازة على شهداء دير الأنبا صموئيل ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟