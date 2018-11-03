مشروعات البرلمان: شبابنا جزء أساسي في تكوين مؤسسات الدولة

قال النائب محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن منتدى شباب العالم يثبت أن الشباب فى مصر جزء من عملية صنع القرار، وجزء أساسى فى تكوين مؤسسات الدولة، ويعد رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة بشبابها علي المضى قدما نحو بناء قادة جدد للمستقبل ليكون لهم دورا في بناء الدولة الحديثة وذلك من خلال ترسيخ السلام كمبدأ أساسي للتعايش بين الشعوب، بالإضافة إلى أنه فرصة للترويج للسياحة في مصر بصفه عامة وبصفة خاصة مدينة شرم الشيخ.
وأضاف سعد فى بيان صحفى له: منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة وكانت تجربة مؤتمرات الشباب مميزة وغير مسبوقة فلأول مرة نشاهد رئيس الجمهورية وهو يجلس وبجانبه كبار المسئولين فى الدولة ومن حولهم شباب يتناقش بكل حرية ويعبر عن آماله وطموحاته، والرئيس يستمع ويشرح ويستقبل ملاحظات الشباب ويجيب عن كل أسئلتهم بمنتهى الشفافية والبساطة، ليؤكد أن الشباب هم الثروة الحقيقة وأمل الوطن فى مستقبل أفضل.
وأشار إلى أن هذا المنتدى إنما هو مناسبة تاريخية تقدم فيها الدولة المصرية للعالم رسالة بأنها الدولة القوية القادرة على احتواء وإدارة علاقتها مع الشباب على أساس من الشفافية الكاملة، كما أنه فرصة للبحث عن القواسم المشتركة لعدد من القضايا الشبابية، أهمها قضايا الإرهاب، واللاجئين، وكيف يمكن أن يسهم الشباب فى بناء وحفظ السلام فى مناطق الصراع، وعرض عدد من التجارب الدولية فى تدريب الشباب وصناعة قادة الغد.