مشروعات البرلمان: شبابنا جزء أساسي في تكوين مؤسسات الدولة

قال النائب محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن منتدى شباب العالم يثبت أن الشباب فى مصر جزء من عملية صنع القرار، وجزء أساسى فى تكوين مؤسسات الدولة، ويعد رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة بشبابها علي المضى قدما نحو بناء قادة جدد للمستقبل ليكون لهم دورا في بناء الدولة الحديثة وذلك من خلال ترسيخ السلام كمبدأ أساسي للتعايش بين الشعوب، بالإضافة إلى أنه فرصة للترويج للسياحة في مصر بصفه عامة وبصفة خاصة مدينة شرم الشيخ.





وأضاف سعد فى بيان صحفى له: منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة وكانت تجربة مؤتمرات الشباب مميزة وغير مسبوقة فلأول مرة نشاهد رئيس الجمهورية وهو يجلس وبجانبه كبار المسئولين فى الدولة ومن حولهم شباب يتناقش بكل حرية ويعبر عن آماله وطموحاته، والرئيس يستمع ويشرح ويستقبل ملاحظات الشباب ويجيب عن كل أسئلتهم بمنتهى الشفافية والبساطة، ليؤكد أن الشباب هم الثروة الحقيقة وأمل الوطن فى مستقبل أفضل.



