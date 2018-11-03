ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

استجابة لحزب المحافظين.. بدء تشغيل قطارين لخط الزقازيق- الصالحية اليوم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:37 م
حزب المحافظين
حزب المحافظين
معتز الخصوصى
استجابة لمناشدة الدكتور عبد الحميد العوضي، منسق أمانة حزب المحافظين بالشرقية بعد حادث خروج قطار عن القضبان بمدينة ههيا في الشرقية وإصابة 8 أشخاص، أكد المسئولون أنه بدءا من اليوم تم تشغيل القطارين رقم 177 و 178 الزقازيق – الصالحية والعكس، كما أكد أنه القطار رقم 7 سيحتوي على عربات متطورة.

وكان قد ناشد العوضي، رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية بشأن منظومة سكك حديد الشرقية وكونها في غرفة الإنعاش منذ مدة طويلة دون وجود حل جذري لها، مشيرا إلى أن تلك المنظومة تحتاج إلى زيادة في عدد العربات لاحتواء مأساة التكدس والزحام الشديد وزيادة في عدد القطارات وتطوير المزلقانات.

وكان قد أوضح منسق أمانة الشرقية بالحزب، أن الطلاب والموظفين وكل رواد القطارات تعاني بشكل يومي وتحتاج إلى نظرة من رئيس الوزراء ووزير النقل، خاصة قطار الصالحية الزقازيق فلا يوجد مكان لقدم ويحتاج إلى تدخل فوري بزيادة عدد العربات وتوفير قطار أخر على الأقل.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. أمطار غزيرة تضرب السعودية وسط فرحة المواطنين

غرامة لا تقل عن 1000 جنيه.. مشروع قانون لحظر النقاب فى الأماكن العامة

مفأجاة.. التعليم تكتشف قرارات سارية بالوزارة منذ عام 1970

مصرع زوجين وإصابة نجليهما في حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى

5 أمراض وراء الإصابة بتليف الكبد .. فيديو

حكم تونسي يهاجم مهدي عبيد بسبب إدارة مباراة الأهلي والترجي

نيزك يخترق طبقات الغلاف الجوي في سماء الولايات المتحدة.. فيديو

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

دينا الشربيني بديلا لـ منى زكي في أهل الكهف

صالح جمعة يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي من جديد

وائل جمعة يهاجم قناة الأهلي: أنا كابتن مصر.. صور

الباز: السيسي يتعامل بحنكة مع إثيوبيا للحفاظ على حقنا في المياه.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

فيديو

جروب الواتس بتاعك أنت وصحابك اسمه إيه؟.. ردود كوميدية.. فيديو
ليندا جاد:المصابون بالغدة الدرقية الأكثر عرضة لزيادة الوزن.. فيديو
5 أمراض وراء الإصابة بتليف الكبد .. فيديو
فاروق الباز: الإكثار من السدود على النيل خطط خايبة.. فيديو
شاهد.. كلمة الرئيس السيسي عقب حادث المنيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟