استجابة لحزب المحافظين.. بدء تشغيل قطارين لخط الزقازيق- الصالحية اليوم

استجابة لمناشدة الدكتور عبد الحميد العوضي، منسق أمانة حزب المحافظين بالشرقية بعد حادث خروج قطار عن القضبان بمدينة ههيا في الشرقية وإصابة 8 أشخاص، أكد المسئولون أنه بدءا من اليوم تم تشغيل القطارين رقم 177 و 178 الزقازيق – الصالحية والعكس، كما أكد أنه القطار رقم 7 سيحتوي على عربات متطورة.



وكان قد ناشد العوضي، رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية بشأن منظومة سكك حديد الشرقية وكونها في غرفة الإنعاش منذ مدة طويلة دون وجود حل جذري لها، مشيرا إلى أن تلك المنظومة تحتاج إلى زيادة في عدد العربات لاحتواء مأساة التكدس والزحام الشديد وزيادة في عدد القطارات وتطوير المزلقانات.



وكان قد أوضح منسق أمانة الشرقية بالحزب، أن الطلاب والموظفين وكل رواد القطارات تعاني بشكل يومي وتحتاج إلى نظرة من رئيس الوزراء ووزير النقل، خاصة قطار الصالحية الزقازيق فلا يوجد مكان لقدم ويحتاج إلى تدخل فوري بزيادة عدد العربات وتوفير قطار أخر على الأقل.

