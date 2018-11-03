ضبط خمسة سائقين لقيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية و بالاشتراك مع ادارة المرور بالمحافظة بقيادة العميد محمد لبنة مدير الادارة بالاشتراك مع مديرية الصحة حملة مكبرة بالمحافظة لإجراء التحاليل الفورية علي الطرق لضبط السائقين الذين يتعاطون المواد المخدرة.



تم إجراء التحاليل لعدد 25 سائق مما أسفر عن ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة.



وأكد اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية استمرار الحملات بشكل مكثف علي الطرق لضبط السائقين الذين يتعاطون المواد المخدرة ولضبط الحالة المرورية.