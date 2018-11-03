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حوادث

تأجيل الطعن على بطلان قرارات التحفظ على أموال ابنة علاء صادق لـ ١٢ يناير

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:45 م
علاء صادق
علاء صادق
محمد زهير
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال إنجى علاء صادق لجلسة ١٢ يناير المقبل.

وذكر طعن هيئة قضايا الدولة ، ان الحكم الصادر من القضاء الادارى شابه العوار فى التسبيب والفساد فى الإستدلال ، لأن قرار التحفظ على أموال أبنة علاء صادق صادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان ، وهى الجهة المختصة في التحفظ على الأموال، لذا إلغاء قراراتها يمثل عوارا قانونيا.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوى المقامة من نجلة الناقد الرياضى علاء صادق الهارب الى دولة قطر، بإلغاء قرارات التحفظ على أموالها .
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