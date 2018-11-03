10 مليارات جنيه حجم أعمال المقاولون العرب بالمنصورة الجديدة

قال المهندس ياسر كحلة، معاون رئيس جهاز المنصورة الجديدة، إن شركة المقاولون العرب لديها حجم أعمال مبدئى بالمدينة تصل تكلفته الاستثمارية لحوالى 10 مليارات جنيه تقريبا، حيث تتولى تنفيذ المرافق لنحو نصف مساحة المرحلة الأولى من المدينة البالغة 2300 فدان تقريبا، حيث تقوم بتوصيل المرافق لأكثر من 1000 فدان.



وأضاف كحلة، لـــ"صدى البلد"، أن الشركة تتولى كذلك تنفيذ نصف أبراج المرحلة الأولى بالمدينة البالغ عددها 12 برجا، حيث تعمل على تنفيذ 6 أبراج وبدأت فى أعمال الأساسات العميقة لها بالفعل حاليا وجزء من السكنى.



وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة والمقرر انتهاؤها فى 2020.