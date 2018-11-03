تعرف على التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات وما تمت إزالته.. مستندات

رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تقرير إزلة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي المباني المملوكة للدولة في المحافظات، خلال الفترة من يناير عام 2011 حتى أكتوبر عام 2018.





ويوضح التقرير الذي حصل "صدى البلد" عليه، حالات التعدي وما تمت إزالته القرار الذي تم اتخاذه بشأن التعديات.





وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.



