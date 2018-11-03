تقرير يوضح الموقف الكامل للتعامل مع ملف التعديات على أراضي الدولة

رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية في موقف التعديات على أراضي الزراعية وأراضي المباني المملوكة للدولة في المحافظات، خلال الفترة من يناير عام 2011 حتي أكتوبر عام 2018، وما تم تنفيذه من إزالات.





ويوضح التقرير الذي حصل "صدي البلد" عليه، حالات التعدي، وما تم ازالته القرار الذي تم اتخاذه بشأن التعديات.





وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها .



