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مرأة

في هذه الحالات نحتاح إلى فينير الأسنان

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:42 م
في هذه الحالات نحتاح
في هذه الحالات نحتاح الي فينير الأسنان
ريهام قدري
صرحت الدكتورة دينا إبراهيم أخصائى الفم والأسنان وجراحات الوجة والفكين بأن المشاكل التى يعالجها فينير الأسنان مثل تغير وإصفرار لون الأسنان واتساع المسافات بين الأسنان ووجود شقوق بالأسنان وتكسر وترقق الأسنان وحجم الأسنان الغير متناسق.

وقالت الدكتورة دينا إبراهيم، أن هناك ضوابط للحصول على أسنان لامعة وابتسامة هوليود، حيث يجب مراعاة عدة عوامل للحصول على أفضل النتائج بأقل مخاطر ممكنة، ويجب الحذر عند اختيار عيادة الأسنان بحيث تكون حاصلة على ترخيص وشهادات جودة وشهادات صحية معتمدة لأطقم التمريض بها.

وأكدت الدكتورة دينا ابراهيم أن أي شخص يعاني من أحد المشاكل يستطيع أن يخضع لإجراء فينير الأسنان ، ويجب هنا أن نؤكد على أن الفينير إجراء تجميلي وليس علاجيا، أي أنه لا يستخدم لعلاج مشاكل الأسنان المرضية.

وأشارت الدكتورة دينا ابراهيم أنه يجب على المقبل لإجراء الفينير أن تكون أسنانه سليمة تماما من أي تسوس وأيضا أن تكون اللثة بحالة صحية جيدة ولا يكون بها أي أمراض أو التهاب أو البدء فى العلاج قبل عمل الفينير.
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