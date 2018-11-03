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فن

ماجي أنور تساهم بآلة المافيولا النادرة في متحف السينما

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:41 م
صدى البلد
شيرى نبيل
أعلنت المخرجة والمنتجة ماجى أنور عن تبرعها بآلة المافيولا النادرة لمتحف السينما المصرية الذي يقوم على تأسيسه المخرج هشام سليمان.. حيث قررت ماجي المشاركة بهذ الصرح الضخم لاهميته الفنية في رصد وتأريخ كل الالات والاعمال التي شهدتها السينما المصرية ويعد الاول من نوعه بالجمهورية.

وعبرت ماجى عن سعادتها الكبيرة وشرفها لأن تكون جزءًا من أهم متحف للسينما المصرية بحيث يكون اسمها مدون للتاريخ، مؤكدة أنها فور علمها بأمر المتحف تواصلت مع صناعه لكى تقوم بالتبرع بهذا الجزء الغالى من تاريخ السينما.

وعن آلة المافيولا قالت ماجي انها حصلت عليها كهدية من شركة «UMB» أقدم شركات التوزيع الأجنبى بمصر والخاصة بتوزيع شركتى وارنر برازرز وفوكس، والمافيولا هى آلة كان يتم من خلالها عملية المونتاج قديمًا، وتلك المافيولا خصيصًا يعود عمرها لأكثر من 50 عامًا.

وأضافت أنه تم استخدامها فى عملية المونتاج لأفلام عالمية كبرى آخرها كان فيلم «تيتانيك»، حيث كان مالك الشركة انطوان زند قد أهدى ماجى بها بعد تقديمها فيلمًا تسجيليًا عنه كأقدم موزع للسينما العالمية بمصر وحمل العمل عنوان «الموزع».

ومن جانبه أعلن هشام سليمان رئيس المتحف، عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادته بالتعرف على ماجي من خلال صديقهما المشترك المخرج أمير رمسيس.

واكد انه سيتم وضع فيلمًا بالآلة فور افتتاح المتحف حتى يظهر شكلها النهائي، بينما صرحت ماجى أنها سوف تمنح المتحف مجموعة من أفلامها التى قدمتها لتكتمل المجموعة الفيلمية بالمتحف.
ماجي أنور تساهم بآلة المافيولا النادرة في متحف السينما
ماجي أنور تساهم بآلة المافيولا النادرة في متحف السينما
ماجي أنور تساهم بآلة المافيولا النادرة في متحف السينما
ماجي أنور تساهم بآلة المافيولا النادرة في متحف السينما
ماجي أنور تساهم بآلة المافيولا النادرة في متحف السينما
ماجي أنور تساهم بآلة المافيولا النادرة في متحف السينما
ماجي أنور تساهم بآلة المافيولا النادرة في متحف السينما
ماجي أنور تساهم بآلة المافيولا النادرة في متحف السينما
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