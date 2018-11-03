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اقتصاد

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينظم 7 ورش عمل للشباب

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:42 م
صدى البلد
محمد صبيح
أعد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عددا من ورش العمل للمستفيدين من الجهاز.

ويشمل برنامج ورش العمل ما يلي:

١- تصميم نموذج الأعمال المبتكرة وإستراتيجيات الابتكار - BMC
ورشة عمل مخصصة للمشروعات ناشئة أو المشروعات قائمة أو لأصحاب أفكار المشروعات، الراغبين في المشاركة وإعداد نموذج العمل للمشروع أو تطوير منتج أو خدمة أو العملية الإنتاجية، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.

٢- الليلة الخلاقة للإبداع - Creative Night
ورشة عمل لحل مشكلات المشروعات عن طريق إيجاد الحلول خارج الشركة ويكون عن طريق الطلاب الدارسين في نفس مجال المشكلة، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.

وهي مخصصة لـ:
• صاحب المشروع: الرغبة في حل مشكلة في المشروع الخاص.
• الطالب: الرغبة في المشاركة والدراسة في نفس مجال المشروع.

٣- ثقافة الابتكار في الشركات - Innovative Business Culture
ورشة عمل مخصصة للمشروعات ناشئة أو المشروعات قائمة الراغبين في تطبيق المنهج الابتكاري في المشروع، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.

٤- دمج العميل في الابتكار - Customer Integration
ورشة عمل مخصصة للمشروعات ناشئة أو المشروعات قائمة الراغبين في معرفة تقنيات وأساليب دمج العميل في العملية الإنتاجية، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.

٥- تقييم مدى جاهزية الإبداع - Readiness Assessment
ورشة عمل مخصصة للمشروعات ناشئة أو المشروعات قائمة الراغبين في إشباع الاحتياجات الابتكارية ومعرفة مرتبة المنتج المقدم من مشروعي وسط المنافسين، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.

٦- عيادة المنتج - Product Clinic
ورشة عمل مخصصة للمشروعات ناشئة أو المشروعات قائمة الراغبين في معرفة الأداة لتعلم كيفية تحليل منتج المنافس والتعلم منه، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.

٧- عيادة المشروعات الناشئة - Start-up Clinic
ورشة عمل مخصصة للمشروعات ناشئة أو المشروعات قائمة للذين لديهم أفكار تجارية، ويريدون اتباع الخطوات الدقيقة من أجل وضع الفكرة ضمن نموذج عمل مناسب، وتكون لمدة يوم واحد، بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ.
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