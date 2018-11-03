بيومى فؤاد ينتهى من "حشمت فى البيت الأبيض"

انتهي الفنان بيومي فؤاد من لوكيشن تصوير مسلسله "حشمت في البيت الأبيض" استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.



وينتمى المسلسل لنوعية مسلسلات الـ منو دراما، حيث تدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على المنصات الرقمية، ويشارك فى بطولته بجانب بيومى فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، إسلام جمال، هبة عبد الغنى، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، تأليف محمد الشواف، إخراج مصطفى فكرى.