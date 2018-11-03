ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بيومى فؤاد ينتهى من "حشمت فى البيت الأبيض"

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:42 م
صدى البلد
شيرى نبيل
انتهي الفنان بيومي فؤاد من لوكيشن تصوير مسلسله "حشمت في البيت الأبيض" استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وينتمى المسلسل لنوعية مسلسلات الـ منو دراما، حيث تدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على المنصات الرقمية، ويشارك فى بطولته بجانب بيومى فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، إسلام جمال، هبة عبد الغنى، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، تأليف محمد الشواف، إخراج مصطفى فكرى.
loading...

ترشيحاتنا

فتاة هندية تعرب عن انبهارها بـ منتدى شباب العالم 2018.. فيديو

قبل ساعات من العقوبات الجديدة.. أسعار النفط تجبر واشنطن على مقايضة مع إيران

إصابة 10 عمال مصريين في حادث تصادم بالكويت

شاهد.. تعليق ميدو على أداء التحكيم فى مباراة الاهلى والترجى

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

الآثار تكشف حقيقة إقامة حفل زفاف في معبد فيلة بأسوان

ما لا تعرفه عن إبر التنحيف للتخلص من السمنة

عرض مترو ينطلق من مسرح ملك برمسيس.. غدا

علي جمعة يكشف عن دعاء النبي عند الابتلاء

شاهد.. لقطة أزارو المثيرة للجدل في ركلة جزاء للأهلي بنهائي أفريقيا

التالثة يمين برنامج جديد لجماهير الزمالك مع أحمد الخضرى

مطرانية المنيا تبدأ قداس الصلاة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

فيديو

جروب الواتس بتاعك أنت وصحابك اسمه إيه؟.. ردود كوميدية.. فيديو
ليندا جاد:المصابون بالغدة الدرقية الأكثر عرضة لزيادة الوزن.. فيديو
5 أمراض وراء الإصابة بتليف الكبد .. فيديو
فاروق الباز: الإكثار من السدود على النيل خطط خايبة.. فيديو
شاهد.. كلمة الرئيس السيسي عقب حادث المنيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟