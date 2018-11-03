العالم يبكي ويصلي من أجل مصر.. هجوم إرهابي بالمنيا.. الخارجية الإسبانية: نقف دائما مع القاهرة في حربها.. وسفير كندا: نصلي من أجلكم.. والسفارة الروسية: تعازينا في هذه الجريمة الشنعاء

حادث المنيا يبكي العالم من أجل مصر:

الخارجية الإسبانية: نقف مع مصر دوما في الحرب ضد الإرهاب

الخارجية الفلسطينية تدين الإرهاب الجبان الذي ضرب حافلة المنيا

سفير كندا: نساند مصر في حربها ضد الإرهاب ونصلي لأجل ضحايا المنيا

السفارة الروسية بالقاهرة: خالص التعازي للشعب المصري الصديق

إدانة إسبانية

فلسطين

سفير كندا في القاهرة

السفارة الروسية

ما زالت مصر تواجه حربا ضروسا ضد الإرهاب، الذي يسعى جاهدا إلى هز صورة الدولة المصرية في الخارج، ولكن كلما امتد يده للنيل من المصريين زاد تكاتف العالم حول مصر شعبا ودولة، وهذا ظهر جليا من موقف العالم تجاه الحادث الإرهابي الذي وقع أمس، الجمعة، في المنيا، من خلال استهداف العناصر الإرهابية لحافلة تقل مجموعة من الأقباط المصريين كانت متجهة لأحد الأديرة في المنيا.العالم أعلنها قوية ومدوية بالوقوف إلى جوار مصر ضد الإرهاب، كما ذرف الدمع وأقام الصلوات طلبا للرحمة للضحايا والمصابين.وفي هذا السياق، أدانت الحكومة الإسبانية العمل الإرهابي الذي استهدف حافلة كانت تقل مجموعة من الأقباط المصريين، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين، في محافظة المنيا.وقالت وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية، في بيان لها: «تدين الحكومة الإسبانية بشدة الهجوم الإرهابى الذي وقع أمس في مصر ضد حافلة كانت تقل أقباطا في طريقهم لزيارة دينية لأحد الأديرة بالمنيا والذى أدى إلى نتيجة مأساوية بقتل سبعة أقباط على الأقل، بالإضافة إلى عدد من الجرحى».وأضافت: «الحكومة الإسبانية تتقدم بخالص تعازيها العميقة للسلطات والشعب المصري، وبشكل خاص لأقباط مصر وللضحايا وعائلاتهم، متمنية للمصابين الشفاء العاجل».وأكدت أن إسبانيا ستظل دوما مع مصر في الحرب ضد الإرهاب وفي الدفاع الثابت عن التعايش السلمي بين المجتمعات والأديان.كما، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي ضرب حافلة مواطنين مصريين أبرياء وهي تقلهم لتأدية صلواتهم في كنيسة الأنبا صموئيل بالمنيا، والذي أدى إلى استشهاد سبعة وجرح عدد آخر.وتقدمت الوزارة بأعمق مشاعر المواساة والحزن الى مصر رئيسا وحكومة وشعبا وإلى نظيرتها وزارة الخارجية المصرية، وإلى ذوي الضحايا سائلة العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.وتؤكد الوزارة مجددا ثقتها بقدرة جمهورية مصر العربية الشقيقة على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه، وتتمنى لها كل الاستقرار والتقدم والازدهار.فيما قدَّم جيس دايتون، سفير كندا لدى مصر، تعازيه للمصريين شعبا وحكومة ورئيسا، في ضحايا الهجوم الإرهابي على حافلة كانت تقل مجموعة من الأقباط المصريين خلال زيارتهم لأحد الأديرة في مصر، ما أسفر عن وفاة 7 وإصابة 7 أشخاص آخرين.وقال السفير الكندي، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر»: «تدين كندا بشدة الهجوم الإرهابي الذي لا معنى له على الحجاج الأقباط بالقرب من المنيا».وأضاف: "نصلي من أجل الضحايا وجميع المصابين في هذا الهجوم الشنيع"، مؤكدا الدعم الكندي المستمر للدولة المصرية بقوله: «كندا تقف مع مصر في الحرب ضد الإرهاب».في السياق ذاته، وجهت السفارة الروسية في القاهرة، خالص تعازيها للمصريين، بعدما استهدفت مجموعة من العناصر الإرهابية حافلة كانت تقل أقباطا مصريين كانوا في زيارة دينية إلى أحد الأديرة في المنيا، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.وقالت السفارة الروسية في تصريح مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر»: «نعرب عن خالص التعازي للشعب المصري الصديق ولأسر وأقارب ضحايا هجوم المنيا الإرهابي».وأضافت السفارة الروسية في القاهرة في بيان تعازيها للشعب المصري: «ندين بشدة هذه الجريمة البشعة والشنعاء».