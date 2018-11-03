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حوادث

تعذب ابنتها حتى الموت لسوء سلوكها ببنها

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:45 م
تعذب ابنتها حتى الموت
تعذب ابنتها حتى الموت لسوء سلوكها ببنها
إبراهيم الهوارى
تجردت أم من مشاعر الرحمة وقامت بقتل ابنتها بعد تعذيبها لمدة 3 أيام بدون أكل حتى وفاتها بسب سوء سلوكها تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد حسنى نصار مفتش مباحث بنها بورود بلاغ بوفاة "بسنت.م" 17 سنة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها المدعوة إيمان 43 عاما وبالقبض على المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة بسب سوء سلوكها وكثرة خروجها من المنزل دون علمها فقامت بحبسها لمدة 3 أيام وتعذيبها بالخرطوم حتى ماتت تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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