ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 44 طربة حشيش بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات برئاسة العقيد محمد عامر من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 44 طربة حشيش بدائرة مركز طوخ تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بتلقيه بلاغا من الرائد أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، بتردد 3 أشخاص على دائرة المركز لترويج مخدر الحشيش على عملائهم.



