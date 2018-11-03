آليات جديدة لتدريب طلبة كليات جامعة العريش

نجحت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، في تفعيل البروتوكول المبرم بينها وبين جامعة العريش لتدريب طلبة الجامعة لتنفيذ برنامج تدريبي لطلبة الجامعة.



ويعقد في هذا السياق غدا الأحد، اجتماعا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية برئاسة مدير عام المديرية وأساتذة كلية التربية الرياضية وكلية الآداب ومدير إدارة شباب العريش ومديري إدارات النشاط بديوان عام المديرية، ويهدف الاجتماع لوضع خطوات تنفيذ آليات تدريب التربية العملية للطلبة في الهيئات الشبابية والمنشآت الرياضية.



وقال الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، إن أهمية البروتوكول الموقع مع الشباب والرياضة؛ يأتي انطلاقا من دور الجامعة فى خدمة المجتمع المحلى، وأنه سيتم بدء تنفيذ البروتوكول معها فى صورة دورات تدريبية ومحاضرات مجانية للشباب، حيث يتم البدء بطلاب السنوات النهائية فى كليات الجامعة لحين التعميم على باقى الطلاب بعد التقييم.



وأشار إلى أن أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة إلى جانب الخبراء المختصين، هم من سيقومون على التدريب وإلقاء المحاضرات.