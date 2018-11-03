ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

فتاة تحول الأميرة ديانا وأولادها إلى كعكة كبيرة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:41 م
صدى البلد
نهى حمدي
دفع حب العائلة المالكة البريطانية خبازة لعمل كيك مجسم لأفراد للأميرة ديانا مع أولادها الأمير ويليام والأمير هاري، وكيك أخرى للأمير هاري مع زوجته ميجان ماركل، وأخيرًا لم تنسَ صاحبة هذه الفكرة من عمل كيك للملكة إليزابيث الثانية.

جمعت الخبازة "لارا ماسون" بين الأميرة ديانا وطفليها في قالب كيك، حمل ملامحهم تمامًا وابتسامة ديانا الساحرة، كما جسدت دوق ودوقة ساسكس وأخرى من الملكة ترتدي بدلة وردية بحجم كبير، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

أخذت "لارا" من "براونهيلز" ويست ميدز، تعد هذه الإبداعات على مدار 250 ساعة لطهيهم، لتعرضهم بعد ذلك في كيك إنترناشيونال في مركز المعارض الوطني في برمنجهام وحتى 4 نوفمبر.

كانت كعكة هاري وميغان، المصنوعة من 300 بيضة و50 كيلوجراما من الدقيق ويمكن أن تطعم ما يصل إلى 1000 شخص، مغطاة بغراء الشيكولاتة، صالحة للأكل ما عدا الإطار.

وقالت "لارا": "كان أكبر تحد لي حتى الآن.. كانت الوجوه هي الأصعب وكنت أخشى ألا تظهر الكيك بنفس الملامح الحقيقية"، لم تكن الكعكة التي يبلغ ارتفاعها ستة أقدام ونصف، هي الأولى للارا مع لمسة ملكية فقد صنعت من قبل كعكات للعائلة المالكة.

كما أنها تخطط لعمل كيك لمولود ميجان وهاري المنتظر، قالت: "أحب أن أقوم بعمل كيك للرضيع الملكي في المستقبل".
فتاة تحول الأميرة ديانا وأولادها إلى كعكة كبيرة
فتاة تحول الأميرة ديانا وأولادها إلى كعكة كبيرة
فتاة تحول الأميرة ديانا وأولادها إلى كعكة كبيرة
loading...

ترشيحاتنا

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

ملك البحرين يصل المملكة العربية السعودية

5 أعراض لـ الغدة الدرقية

خبير مروري: هبوط أرضي بمحور سعد الدين الشاذلي ..فيديو

بالأرقام.. ترتيب الجامعات المصرية في أحدث تصنيف أمريكي

قبل ساعات من العقوبات الجديدة.. أسعار النفط تجبر واشنطن على مقايضة مع إيران

اليابان تبحث عن جزيرة مفقودة بالقرب من الحدود الروسية

جنح الغردقة تغرم صاحب مركب 5 آلاف جنيه لصيد أسماك القرش

محمد صلاح يتسلح بإبداع الموسم الماضي أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي

عضو بالوفد الجيبوتي في منتدى شباب العالم تكشف دور مصر في أفريقيا.. فيديو

نيزك يخترق طبقات الغلاف الجوي في سماء الولايات المتحدة.. فيديو

السيطرة على حريق هائل داخل محل شرق الإسكندرية والنيران تلتهم سيارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

فيديو

فاروق الباز يوضح تأثير هبوط دلتا نهر النيل على المدن المحيطة.. فيديو
نيزك يخترق طبقات الغلاف الجوي في سماء الولايات المتحدة.. فيديو
فاروق الباز يكشف أسباب نقص المياه في القارة الأفريقية.. فيديو
الباز: الحكومة تسعى لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
محافظ المنيا يشهد صلاة الجنازة على شهداء دير الأنبا صموئيل ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟