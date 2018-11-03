فتاة تحول الأميرة ديانا وأولادها إلى كعكة كبيرة

وقالت "لارا": "كان أكبر تحد لي حتى الآن.. كانت الوجوه هي الأصعب وكنت أخشى ألا تظهر الكيك بنفس الملامح الحقيقية"، لم تكن الكعكة التي يبلغ ارتفاعها ستة أقدام ونصف، هي الأولى للارا مع لمسة ملكية فقد صنعت من قبل كعكات للعائلة المالكة.





دفع حب العائلة المالكة البريطانية خبازة لعمل كيك مجسم لأفراد للأميرة ديانا مع أولادها الأمير ويليام والأمير هاري، وكيك أخرى للأمير هاري مع زوجته ميجان ماركل، وأخيرًا لم تنسَ صاحبة هذه الفكرة من عمل كيك للملكة إليزابيث الثانية.جمعت الخبازة "لارا ماسون" بين الأميرة ديانا وطفليها في قالب كيك، حمل ملامحهم تمامًا وابتسامة ديانا الساحرة، كما جسدت دوق ودوقة ساسكس وأخرى من الملكة ترتدي بدلة وردية بحجم كبير، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.أخذت "لارا" من "براونهيلز" ويست ميدز، تعد هذه الإبداعات على مدار 250 ساعة لطهيهم، لتعرضهم بعد ذلك في كيك إنترناشيونال في مركز المعارض الوطني في برمنجهام وحتى 4 نوفمبر.كانت كعكة هاري وميغان، المصنوعة من 300 بيضة و50 كيلوجراما من الدقيق ويمكن أن تطعم ما يصل إلى 1000 شخص، مغطاة بغراء الشيكولاتة، صالحة للأكل ما عدا الإطار.كما أنها تخطط لعمل كيك لمولود ميجان وهاري المنتظر، قالت: "أحب أن أقوم بعمل كيك للرضيع الملكي في المستقبل".