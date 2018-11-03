الباز: الحكومة تسعى لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور فاروق الباز، عضو اللجنة الاستشارية العلمية لرئيس الجمهورية، إننا في الحقبة الأخيرة من تكوين كوكب الأرض، مشيرًا إلى أنها شهدت تغيرات كثيرة جدًا على مر العصور.





وتابع "الباز" خلال لقائه ببرنامج "علشان بكره" المٌذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، أن التغييرات التي تطرأ على كوكب الأرض، من تغيرات مناخية وبيئية لها سببين؛ تغيير كوني يعتمد على بعد الأرض من الشمس والحرارة التي تنبعث منها ودوران الأرض حولها أو حول نفسها، موضحًا أن السبب الآخر يعود إلى التصرفات الخاطئة التي يتعامل بها الإنسان مع البيئة المحيطة به.



