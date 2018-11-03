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الباز: الحكومة تسعى لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:45 م
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
ندى فتح الله
قال الدكتور فاروق الباز، عضو اللجنة الاستشارية العلمية لرئيس الجمهورية، إننا في الحقبة الأخيرة من تكوين كوكب الأرض، مشيرًا إلى أنها شهدت تغيرات كثيرة جدًا على مر العصور.

وتابع "الباز" خلال لقائه ببرنامج "علشان بكره" المٌذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، أن التغييرات التي تطرأ على كوكب الأرض، من تغيرات مناخية وبيئية لها سببين؛ تغيير كوني يعتمد على بعد الأرض من الشمس والحرارة التي تنبعث منها ودوران الأرض حولها أو حول نفسها، موضحًا أن السبب الآخر يعود إلى التصرفات الخاطئة التي يتعامل بها الإنسان مع البيئة المحيطة به.

وأردف أن هناك العديد من الحلول والمقترحات التي يتبعها المتخصصين لمواجهة التغيرات البيئية الخارجة عن إرادة الإنسان، كالعمل على الحد من إصدار ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، الذي يعمل بدوره على تغيير المناخ مما يؤثر سلبًا في المستقبل على الإنسان، مشيرًا إلى أن أولويات الحكومة الفترة القادمة الاهتمام بمصادر الطاقة النظيفة، لمواجهة التغيرات المناخية.
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