إطلاق اسم الراحل مصطفى الكيلاني على الحديقة الجديدة بالترسانة

قرر مجلس إدارة نادى الترسانة برئاسة النائب طارق السعيد إطلاق اسم مصطفى الكيلانى، رئيس النادى الأسبق، على الحديقة الجديدة التى سيتم افتتاحها خلال الأسبوع المقبل تخليدا لذكرى المعلق الكروى الراحل.



وأشار المهندس على خطاب، عضو مجلس إدارة الترسانة،إلى أنه سيتم إطلاق اسم الراحل مصطفى الكيلانى، أحد رموز قلعة الشواكيش والذى رحل منذ عام، على الحديقة الجديدة فى مدخل النادي.



وأضاف أن الحديقة ستكون فى شكل رائع يليق بأعضاء نادى الترسانة واسم الكيلانى أحد أساطير النادي وأبنائه وسيكون فيها شاشة عرض كبيرة.