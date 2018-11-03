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رياضة

جروس يراقب ثلاثي الزمالك المشارك مع فريق الشباب أمام المقاولون

السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:02 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ملك موسى
استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على متابعة ثلاثي الفريق الأول محمد إبراهيم ودونجا ومصطفى فتحي خلال مباراة فريق الشباب بالنادي التي سيخوضها أمام المقاولون العرب عصر اليوم على ملعب النادي في بطولة الجمهورية.

وكان المدير الفنى وافق على طلب اللاعبين بالمشاركة في المباراة، وفي نفس الوقت سيشارك محمد أحمد كماتشو ومحمد عبد السلام في المباراة خاصة وأنهما ضمن قائمة فريق الشباب بالنادي.

وطلب الثلاثي دونجا ومحمد إبرهيم ومصطفى فتحي المشاركة في المباراة لاكتساب حساسية المباريات في ظل عدم مشاركتهم بصورة أساسية مع الفريق.
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