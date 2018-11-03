الولايات المتحدة الأمريكية تمنع دخول دبلوماسي روسي إلى أراضيها

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية منعت دبلوماسيا روسيا من دخول أراضيها.





وقالت الخارجية الروسية إن واشنطن منعت الدبلوماسي الروسي من إلقاء كلمة في الأمم المتحدة عن طريق التأخر في إصدار تأشيرة الدخول،مشيرة إلى أن واشنطن تمنع وصول آراء الوفود التى تتعارض مع آرائها إلى الأمم المتحدة.





ونقلت وكالة تاس الروسية عن وزارة الخارجية قولها في بيان عبر موقعها الرسمى: " لقد اتبع زملائنا الأمريكيون نهجا جديدًا وهو وسيلة سيطرة وقمع جديدة من خلال نزع لغة الحوار مع شركائهم.



