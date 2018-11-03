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مرأة

بسمة بوسيل تستعيد رشاقتها بعد أيام من الإنجاب.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:06 م
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
آية التيجي
ظهرت النجمة بسمة بوسيل بإطلالة مشرقة للغاية وأنيقة، وذلك بعد أيام من وضع مولودها، وقد ظهرت بكامل رشاقتها، وذلك في صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت عليها "هو دائما يجعلني أضحك".

وارتدت بسمة في إطلالتها بدلة رياضية باللون الأسود، مع جاكت قامت بربطه حول وسطها، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وحيوية للغاية.

وقامت برفع شعرها إلى الأعلى وتركت جزءا منه منسدلا على ظهرها، ولم تتكلف في وضع المكياج واختارت الظهور بشكل طبيعي، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وناعمة للغاية.

ولم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات، حيث اختارت ارتداء عقد بسيط على رقبتها، وأكملت إطلالتها بارتداء الحذاء الرياضي.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها المميزة والناعمة، والتي شهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.
بسمة بوسيل تستعيد رشاقتها بعد أيام من الإنجاب.. صور
بسمة بوسيل تستعيد رشاقتها بعد أيام من الإنجاب.. صور
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