فاروق الباز يكشف أسباب نقص المياه في القارة الأفريقية.. فيديو

أفاد الدكتور فاروق الباز، عضو اللجنة الاستشارية العلمية لرئيس الجمهورية، بأن السبب في نقص المياه في القارة الأفريقية عن العصور السابقة، يعود إلى أن القارة مع مرور الزمن يتغير مكانها وتتجه شمالًا ومن ثم قلّ سقوط الأمطار عليها، نظرًا لتغيير وضعها الكوني.



وقال "الباز"، خلال لقائه ببرنامج "علشان بكره" المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، إن تلك التغيرات الكونية لا يستطيع الإنسان التدخل لحلها أو تغييرها، ولكنه يستطيع التحكم فيما تبقى له من موارد والعمل على تنميتها، كالمياه الجوفية.



وأضاف أنه حتى الآن مخزون مصر من المياه الجوفية غير معلوم، نظرًا لعدم وجود الدراسات اللازمة الخاصة بها.